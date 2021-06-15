سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه، لليوم الثالث على التوالي، وذلك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 15-6-2021، على مستوى البنوك العاملة في مصر.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15,59 جنيه للشراء، و15,69 جنيه للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنكي "الأهلي، مصر".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع في بنكي “الأهلي اليوناني، قناة السويس”.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك لنحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، أبوظبي الـول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، HSBC، المشرق، الأهلي المتحد، البركة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الإفريقي الدولي، الإسكان والتعمير، الإسكندرية، عودة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية”.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في بنوك “المصرف العربي الدولي، أبوظبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي، ABC”.



أعلى سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه في بنوك “العربي، التجاري وفا، ساييب، الكويت الوطني”.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة،

فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي لـ 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.