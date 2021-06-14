طلاب إذاعة وتلفزيون حلوان يطلقون فيلما وثائقيا بعنوان كواليس

يقدم طلاب الجامعات سنويا العديد من مشروعات التخرج التي تتسم بالأبداع و الأفكار الفريدة التي يسهم بعضها فى حل المشكلات المجتمعية و ابتكار أشياء جديدة ، كما تسهم في تدريب الطلاب على سوق العمل .

وقد أطلق طلاب قسم الإذاعة و التلفزيون بالفرقة الرابعة قسم الإعلام، ضمن مشروعات تخرج طلاب كلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فيلم وثائقى بعنوان كواليس ، و الذى يبرز دور الاعلام فى نقل الاحداث خاصة الحروب و كيف يكون دوره حيادى و مساعدته للحالات الإنسانية الطارئة فى وقت الحروب بالميدان .

و صرح الطالب كيرلس صلاح احد القائمين على المشروع انه اهتم بتصوير صورة المصور الصحفى فى الميدان وقت الحروب و الاشتباكات القتالية فى حال حدوث ضرر لاحد الاشخاص المجاورين له و كيف ينقل الصورة بوضوح و شفافية و يساعد الموجودين حوله و اثر هذه الاحداث نفسيا عليه .

و أشار كيرلس انه اطلق على الفيلم اسم كواليس لانه يحكى الصورة المختبئة خلف الكاميرة التى لا يراها المواطنون بوضوح .

وبلغ عدد أعضاء المشروع 25 طالبا من قسم الإذاعة و التلفزيون جامعة حلوان و تم تنفيذ المشروع بجهودهم الذاتية و تحت اشراف كل من الدكتور محمد محمود و الدكتور سلوى عادل و الدكتور انجى رجب الأساتذة بقسم الاعلام بجامعة حلوان .

جدير بالذكر انه قد أعلنت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية وتوفير فرص تدريبية لهم على ما تم دراسته .



بالإضافة إلى تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل .

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