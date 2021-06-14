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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المنتخب الأوليمبي في ورطة.. هل يضحي شوقي غريب بلاعبي الأهلي؟

شوقي غريب
شوقي غريب

وضعت الظروف الخاصة بتوقيتات البطولات الرياضية، المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب في ورطة حقيقية بسبب توافق مواعيد مباريات دور المجموعات في الأولمبياد مع مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

أزمة تواريخ 

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراتي نصف نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي يومي 19 و26 يونيو الجاري، وحال تأهل الأهلي للمباراة النهائية ستبدأ الأزمة من هنا.

 

من المقرر أن يلعب الأهلي المباراة النهائية 17 يوليو المقبل، أي بعد يوم من سفر المنتخب الأوليمبي 16 يوليو حيث يصل طوكيو يوم 18 على الأرجح.

 

ويلعب المنتخب الأوليمبي أولى مبارياته يوم 22 يوليو أمام إسبانيا، والمباراة الثانية يوم 25 أمام الأرجنتين، بينما يلعب ثالث مبارياته يوم 28 أمام أستراليا.

 

هل يلحق لاعبو الأهلي بالمنتخب 

لاعبو الأهلي أمامهم فرصة للحاق بالمنتخب الأوليمبي عقب مباراة النهائي مباشرة، لكنهم على الأرجح لن يلعبوا مبارتي إسبانيا والأرجنتين.

 

أول تلك الأسباب تعود إلى رحلة السفر الشاقة والتي تستغرق 28 ساعة على أقل تقدير، فضلا عن دخل اللاعبين في حجر صحي قبل اللحاق بالمنتخب أي أنه سيبتعدون على الأقل أسبوع إضافي قبل النزول للتدريبات.

 

المخاطرة الثالثة ستكون بترك قائمة المنتخب فارغة من أسماء لاعبي الأهلي وهو ما قد يؤثر على الفريق في أول مباراتين وهما الأصعب أمام أولاد شوقي غريب.

 

هل يتأثر المنتخب بغياب لاعبي الأهلي 

لاعبو الأهلي في صفوف المنتخب الأوليمبي هم أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وصلاح محسن.

 

ويعتمد شوقي غريب بشكل كبير على مستويات طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بعد التألق مع الأهلي، بالإضافة إلى بيكهام وأكرم توفيق اللذان يتواجدان في التشكيلة الأساسية، وناصر ماهر الذي يعول عليه غريب كثيرا في مركز صناعة اللعب بجانب عمار حمدي.

 

وحال عدم سفر لاعبي الأهلي سيتأثر المنتخب الأوليمبي كثيرا، خاصة مع احتمالية عدم لحاق مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي بسبب خوض الفريق المباريات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

شوقي غريب اوليمبياد طوكيو المنتخب الاوليمبى صلاح محسن طاهر محمد طاهر

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