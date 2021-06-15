عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نظيف

دون تلطيش .. تزهير الغسيل الأبيض في الغسالة

تزهير الملابس دون
تزهير الملابس دون بقع

استعمال الزهرة الزرقاء في الغسيل لا يساعد على تبييض الملابس، لكنه يعطيها ظلًا أزرق يساعد على إخفاء اصفرارها واستخدام الزهرة الزرقاء تحديدًا مع الملابس البيضاء يحتاج إلى تكنيك خاص، حتى تخرج الملابس نظيفة دون تلطيش وبقع زرقاء مجمعة في نواح متفرقة من قطعة الملابس، تفسدها ،نصحت الشيف نجلاء الشرشابي بالآتي:


ولاستعمال الزهرة الزرقاء بدون تلطيش في الملابس، ضعي القليل منها على كوب ماء وأذيبيها جيدًا حتى لا تلطخ الملابس، ثم أضيفيها على ماء الشطف.

txt

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

txt

طريقة إزالة بقع الشاي من على الملابس .. حيل قوية للأنواع الصعبة

نصائح لتزهير الغسيل بدون تلطيش:

 


-استعمال الزهرة الزرقاء البودرة وليست السائلة
-تذويب الزهرة في دورق ماء
-عدم وضع الزهرة المذابة على الملابس مباشرة
-إضافة القليل من السبرتو الأبيض للزهرة المذابة في الماء
-إضافة الزهرة على الملابس في الشطفة الأخيرة، من خلال الدرج المخصص لها في الغسالة أثناء سحب المياه.

 


وللحصول على غسيل أبيض ناصع، يمكنك إضافة الخل الأبيض مع الزهرة، حيث يساعد على تفكك البقع المتراكمة وإزالتها بطريقة آمنة، وبالتالي تصبح الملابس ناصعة البياض.
كل ما عليك إضافة كوب من الخل الأبيض إلى الزهرة المخففة، وترك الغسالة في دورة الشطف الأخيرة، للحصول على ملابس ناصعة فور انتهاء المهمة.

الشيف نجلاء الشرشابى البيض المياة طريق البودر الماء حديد الملابس نصائح شاب

موضوعات متعلقة

كوكتيل النعناع بـ 3 وصفات مختلفة لـ الشيف شربيني

طريقة عمل قراقيش اليانسون.. خطوة بخطوة

مرض اليدين الجافة.. تخلص منه بسرعة بأفضل الوصفات والكريمات

مشروبات الديتوكس لتخسيس الوزن وبطن مسطحة

ترشيحاتنا

رمضان السيد: معلول يستحق تعديل عقده في الأهلي

خالد الغندور لـ فرجاني ساسي: عليك احترام جمهور الزمالك

دعاء قبل النوم بـ10 سور قرآنية تكفيك كل الشرور وتحفظك من البلاء

بعد إطلاقه.. 6 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

أسعار ومواصفات أصغر سيارة jeep موديل 2021 في الإمارات| صور

سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب محمد إبراهيم وصالح جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

وفاة شقيق أحمد شوبير

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ