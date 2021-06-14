تعملي إيه عشان تحمي بشرتك من أشعة الشمس .. خبيرة تجميل توضح

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن بينكي هو كريم متكامل لرعاية والمحافظة على البشرة ويحتوي على تركيبة أقوى 5 مرات من وسائل التفتيح المعتادة، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحتوي على تركيبة متميزة مكونة من مواد طبيعية 100% لطيفة على البشرة.

وأضافت "أبو السعود"، خلال لقائها ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن كريم بينكي مناسب لجميع أنواع البشرة لأنه يحتوي على قاعدة مائية لا تسد المسام، ومناسب لتفتيح وترطيب الوجه والجسم والمناطق الحساسة بأمان، مشيرة إلى أن نتائج كريم بينكي تظهر خلال أسبوعين لـ 3 أسابيع من الاستعمال اليومي.





وتابعت: "كريم بينكي يحتوي على فيتامينات وأحماض أمينية تغذي البشرة بشكل يومي"، مشيرة إلى أن كريم بينكي يعمل على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة ويقلل من التصبغات الزائدة بشكل فعال وسريع ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد.