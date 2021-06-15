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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استعمال

أفضل 5 طرق لاستخدام العسل للبشرة الدهنية

العسل والبشرة
العسل والبشرة

العسل علاجًا قديمًا لعلاج العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد لأنه يحتوي على جميع العناصر والعناصر الغذائية المطلوبة التي يمكن أن تساعد في تحسين حالة بشرتك ،لا تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل في تحسين بشرتك فحسب ، بل تعمل أيضًا على إبطاء عملية الشيخوخة. بصرف النظر عن هذا ، فهو أيضًا علاج فعال للأشخاص ذوي البشرة الدهنية. كل ما تحتاجه هو مزج هذا المكون الطبيعي المذهل مع مكونات المطبخ البسيطة والحصول على بشرة متوهجة وخالية من الزيوت. ولمساعدتك في الحصول على صورة أوضح ، إليك بعض الطرق البسيطة لاستخدام العسل للبشرة الدهنية.

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1. دقيق الشوفان والعسل


 يحتوي كل من دقيق الشوفان والعسل على مضادات الأكسدة التي تساعد في التئام وتغذية بشرتك. استخدم العبوة أدناه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

المكونات المطلوبة:

 


• عسل - 1 ملعقة كبيرة
• دقيق الشوفان - 2 ملاعق كبيرة

طريقة:

أولاً ، خذ ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وشكل مسحوقًا ناعمًا. الآن ، أضيفي 1 ملعقة كبيرة من العسل إلى مسحوق الشوفان واخلطي جيدًا. ثم ضعي هذا المزيج على وجهك وافركي بلطف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. بعد ذلك ، اغسلي وجهك بالماء العادي.

 

2. الكركم والعسل
 


إذا كان لديك التهاب أو جروح أو عدوى على جلدك ، فهذه العبوة هي الخيار الأمثل لك. إلى جانب ذلك ، فهو يساعد أيضًا في تفتيح بشرتك.

المكونات المطلوبة:


الكركم- رشة. • العسل- 1 ملعقة كبيرة

 


طريقة:

خذ وعاءً صغيرًا واخلط ملعقة كبيرة من العسل مع رشة كركم. الآن ، ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك ، اغسلي وجهك بالماء البارد.

للحصول على النتائج المرجوة ، استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.

 

3. طرق استخدام العسل للبشرة الدهنية تشمل الموز والعسل

 


 يعمل مزيج العسل والموز بشكل فعال في جعل بشرتك ناعمة ومرطبة. بما أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ، فإنه يساعد أيضًا في منع تطور البكتيريا.

المكونات المطلوبة:

• الموز- 1/2
• عسل - 2 ملعقة شاي

طريقة:

أولاً ، نأخذ موزة ونقطعها إلى نصفين. الآن ، اهرسيها لتشكيل عجينة سميكة. ثم أضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل إلى الموز المهروس واخلطيهم جيدًا. بعد ذلك ، ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.

 

4. الحليب والعسل


 يُعرف كل من الحليب والعسل بكونهما مرطبًا رائعًا يمكنه الحفاظ على رطوبة بشرتك. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يساعد أيضًا في تفتيح بشرتك.

المكونات المطلوبة:

• عسل- 1/2 كوب. • حليب-
1/2 كوب

طريقة:

خذ وعاء وأضف إليه نصف كوب من الحليب. الآن ، أضف نصف كوب عسل إليها واخلط جميع المكونات جيدًا. ثم ضعي هذا الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف. بعد ذلك ، اغسل بشرتك بالماء العادي.

استخدم هذا العلاج مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

 

5. ليمون وعسل
 

مزيج العسل والليمون فعال في علاج حب الشباب والبثور التي تظهر بشكل عام بسبب البشرة الدهنية.

المكونات المطلوبة:

• ليمون - 1 ملعقة صغيرة
• عسل - 1 ملعقة صغيرة

طريقة:

اخلطي كميات متساوية من 1 ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الليمون. الآن ، قم بتطبيق هذا المزيج على المناطق المصابة باستخدام كرة قطنية. ثم اتركه لمدة 10 دقائق. بعد ذلك ، اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

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