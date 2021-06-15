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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يناقش أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول

مجلس النواب
مجلس النواب

يستكمل اليوم الثلاثاء، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عقد جلساته العامة خلال الأسبوع الحالى، حيث يناقش عدد من طلبات الإحاطة إلى جانب مشروعات القوانين.

 

من ضمن هذه الطلبات، طلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، مقدمان من النائب محمد عبد الله زين الدين والنائب جمال الشورى.
 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اعمال جلسة أمس الاثنين، بعدما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022.

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ويبلغ  إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

 

كما وافق المجلس مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021/2022، ووافق على موازنة الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى.

 

وحرص رئيس المجلس قبل رفع الجلسة على تقديم الشكر للنواب على مناقشتهم الجادة فى مشروع الموازنة العامة للدولة.

الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الموازنة العامة مشروع قانون شركات البترول

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