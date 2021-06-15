5 عوامل شائعة يمكن أن تجعل بشرتك دهنية

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واجه غالبية الناس في الوقت الحاضر مشكلة جلدية شائعة جدًا وهي البشرة الدهنية ،لا تفسد مشكلة الجلد هذه جمالك فحسب ، بل قد تجعلك أيضًا تشعر بالغضب بشكل عام ، يواجه الأشخاص الذين لديهم مسام جلدية كبيرة هذه المشكلة، ولكن يمكنك بسهولة تحسين حالة بشرتك من خلال إيجاد نظام تجميل مناسب وقبل أن تشرع في الحديث ، سنشارك بعض العوامل المشتركة التي يمكن أن تجعل بشرتك دهنية ، حتى تتمكن من إيجاد طريقة مثالية لتقليل هذا اللمعان.

1. العوامل التي يمكن أن تجعل بشرتك دهنية تشمل العوامل البيئية



تُعرف العوامل البيئية بأنها سبب رئيسي للبشرة الدهنية. إذا كنت تقيم في مكان يحتوي على مستوى عالٍ من الرطوبة والرطوبة ، فيمكن أن يجعل بشرتك تتعرق أكثر مما يؤدي في النهاية إلى بشرة دهنية. والحل الوحيد المتبقي لك هو تنظيف بشرتك بشكل منتظم. على وجه الخصوص ، خلال فصل الصيف ، تأكد من تنظيف وجهك جيدًا وإزالة جميع الشوائب من المسام التي قد تكون مسدودة.

2. النظام الغذائي



يقال بحق أنك ما تأكله. وعندما يتعلق الأمر بالبشرة الدهنية ، يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا للغاية في هذا السياق. من الضروري أن تعرف ما الذي يجب عليك تجنبه وما يجب أن تأكله من أجل منع البشرة الدهنية. لذلك ، يُنصح بتجنب تناول الأطعمة المكررة وغير المرغوب فيها وإدراج المزيد من المكسرات والخضروات الخضراء وماء جوز الهند والأطعمة الصحية الأخرى في نظامك الغذائي.

3. الإفراط في استخدام المواد الكيميائية



الإفراط في استخدام أي شيء ضار ، وكذلك في حالة مستحضرات التجميل. إذا كنت معتادًا على تغطية حب الشباب والبثور بمساعدة المكياج ، فقد حان الوقت لإدراك أن الاستخدام الزائد للماكياج يمكن أن يضر بشرتك. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي النوم دون إزالة المكياج إلى التزييت والتسبب في ظهور البثور. لذلك ، يُنصح باختيار التونر الطبيعي مثل ماء الورد بعد تنظيف وجهك.

4. التغيرات الهرمونية



حسنًا ، السبب الرئيسي للبشرة الدهنية هو التركيب الجيني للفرد. يقال أن زيادة ديهدروتستوستيرون (هرمون) تحفز الغدة التي تنتج الزهم. ومع ذلك ، فإن المستوى العالي من هرمون الذكورة يؤدي أيضًا إلى إنتاج الزهم الزائد. ووجد أن هذه الأنواع من التقلبات الهرمونية شائعة لدى النساء طوال حياتهن.

5. الإجهاد



هناك الكثير من الأشخاص الذين يواجهون الإجهاد ، لكن هل تعلمون يا رفاق أنه لا يؤثر فقط على صحتك بل على بشرتك أيضًا؟ نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. عندما تكون تحت الضغط ، فإن بشرتك تفرز فائضًا من هرمون الأندروجين مما يجعل بشرتك دهنية في النهاية. لذلك ينصح باللجوء إلى أسلوب حياة صحي وممارسة اليوجا لأنه عندما تكون سعيدًا وفي سلام ، يمتص الجلد الزيت الزائد ويقلل من لمعانه.

إذن ، هذه هي العوامل القليلة التي يمكن أن تجعل بشرتك دهنية. الآن ، بعد أن تعرفت عليهم ، حاول أن تجد لنفسك روتينًا مناسبًا للتطهير ولكن تأكد من استخدام المكونات والمنتجات بطريقة مناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا التفكير في زيارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على الاقتراحات الصحيحة.