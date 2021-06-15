جامعة حلوان تعلن أفضل المشاريع الطلابية بقسم المكتبات والمعلومات.. والعميدة: المشروعات تعمل على التأهيل لسوق العمل وتنمية المهارات

رئيس جامعة حلوان : المشاريع الطلابية تنمى مهارات الطلاب

اداب حلوان : المشروعات الطلابية تعمل على التأهيل لسوق العمل

اداب حلوان تعلن افضل المشاريع الطلابية بقسم المكتبات و المعلومات

يقدم طلاب الجامعات سنويا العديد من مشروعات التخرج التي تتسم بالأبداع و الأفكار الفريدة التي يسهم بعضها فى حل المشكلات المجتمعية و ابتكار أشياء جديدة ، كما تسهم في تدريب الطلاب على سوق العمل .

وقد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حول هذا الأمر إلى أن اختيار الطلاب لموضوعات مشروعات تخرجهم يدل دائما على وعيهم وفهمهم الجيد لاحتياجات المجتمع المحيط .

و أشار إلى أن جامعة حلوان تحرص على تخريج جيل واعي بقضايا وموضوعات وطنه القومية، ليكون طلابنا الخريجين مسلحين بقوة من خلال العلم والمهارات التدريبية للالتحاق بسوق العمل.

وأوضحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب جامعة حلوان أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم دائما بالتميز و الابداع ، وهي فرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العلمية، وهي تعد فرصة تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل، مشيرة إلى أن كلية الآداب تقدم كل عام كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء سوق العمل بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

وأضافت انها تعمل على تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل.

و من ضمن المشاريع الطلابية نظم قسم علم المكتبات والمعلومات بأدب حلوان فاعلية مناقشه مشاريع طلاب الفرقة الثالثة ضمن إطار مقرر مادة الببليوجرافيا، ومادة مكتبات الأطفال للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة أمانى السيد رئيس القسم.

وفي إطار مقرر مادة الببليوجرافيا أوضحت الدكتورة مروة شاكر مدرس المادة أن نتائج المشروعات جاءت كالتالي، حصل على المركز الأول مشروع يحصر الإنتاج الفكري المتخصص في مجال المكتبات والمتاح على موقع سلايد شير ويضم ٣ فئات هي الكتب والعروض التقديمية presentation والرسائل الجامعية، وهو مشروع رائع ومنظم وبه إمكانيات بحث واسترجاع قويه جدا، وحاز على المركز الثاني مشروع عن حصر أعمال ومؤلفات كبار دكاترة ومشايخ الدين الإسلامي ويتميز المشروع بأنه يجمع كم كبير من الإنتاج الفكري، كذلك في المركز الثاني مشروع يقوم بحصر أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز داخل كليه الآداب جامعه حلوان وهو مشروع مفيد تقدم به القسم لخدمة الكلية.

وحصل على المركز الثالث مشروع كوفيد ١٩ وهو مشروع يحصر الإنتاج الفكري الصادر عن المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية والمتعلق بفيروس كورونا المستجد حيث يواكب المشروع الأحداث الجارية والتطورات الحالية، كذلك حصل على المركز الثالث مشروع عن السموم والفيروسات وهو مشروع توعوي يخدم المتخصصين في المجال الطبى، يحصر كم هائل من الإنتاج الفكري عن معظم السموم والفيروسات، كذلك قدم الطلاب مشروع عن الإنتاج الفكري في مجال علم النفس وهذا المشروع القائم به طلاب الدمج مع زملائهم حيث تحدوا أنفسهم واثبتوا قدراتهم وتميزوا بمشروعهم مثل زملائهم، كذلك مشروع يحصر كافه المراجع الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت في مجال العلوم البحتة والتطبيقية، أيضا مشروع لحصر الإنتاج الفكري عن أشهر اربع حضارات مصريه قديمة وهو مشروع أصيل ويدعم الثقافة.

وفي إطار مقرر مادة مكتبات الأطفال أشارت الدكتورة هبة مرعي مدرس المادة أن حصاد هذا العام لمشروعات مكتبات أطفال مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل أبليكشن مكتبات أطفال مصر وموقع الكتروني يحصر مكتبات الأطفال على مستوى جمهورية مصر العربية والعديد من الفيديوهات التوعوية والعديد من الكتب التفاعلية من صنع الطلاب وفقا لمراحل الطفولة العمرية وكتب تعليمية وتثقيفية عن الفراعنة ومحافظات مصر وأهم الأماكن المميزة والزى الرسمى لكل محافظة، وماكيت لأجواء رمضان وعيد الفطر ولوحات زيتية من إبداع الطلاب الموهوبين والكثير من المشروعات التى تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والحركية والذهنية والإبداعية والابتكارية للأطفال.

وحصل على المركز الأول مشروع ماكيت أجواء رمضان وعيد الفطر كذلك حصل على المركز الأول مكرر مشروع سلسلة إبداع المتميز الذي يضم كل ما يهتم به الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من معلومات علمية وهو مكون من خمس كتب تعليمية، حصل على المركز الثانى لوحة القراءة للجميع للفنانة ريم تجسد أهمية القراءة للأطفال عن طريق شخصيات كرتونية، المركز الثانى مكرر مشروع self care يضم مجموعة من الفيديوهات من صنع الطلاب بأصواتهم عن أهمية الحماية من فيروس كورونا للأطفال بالإضافة إلى عمل كتيب تفاعلى توضيحي لأهم العادات الصحية للحفاظ على سلامة الأطفال، حصل علي المركز الثالث مشروع الفراعنة، واهم الأماكن في محافظات مصر والزى الرسمى لكل محافظة، وحصل على المركز الثالث مكرر مشروعactive art مشروع مميز لتنمية المهارات الحركية والذهنية للأطفال.