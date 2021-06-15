هذه أبرز زيادات قطاع التعليم في الموازنة

كشفت وزارة المالية عن استحواذ حجم الإنفاق العام علي قطاع التعليم بموازنة العام المالي الجاري علي 21% من إجمالي الانفاق العام بالموازنة بما يساوي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال تقرير صادر عن وزارة المالية اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه إن جملة مخصصات قطاع التعليم بلغت 363,6 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 47 مليار جنيه عن العام المالي السابق حيث تم التركيز علي التعليم الفني وبناء قدرات المعليمن.



اشار الي ان جملة الانفاق العام علي قطاع البحث العلمي بموازنة العام المالي الجاري بغلت 60.4 مليار جنيه ، موضحة انهتم اقرار حزمة مالية بـ 6.6 مليار جنيه لدعم 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي و الازهري.

وتم صرف زيادات شهرية علي رواتبهم بقيمة بلغت 390 جنيه للمعلم المساعد و 630 جنيها لكبير المعلمين بالاضافة لحافز 50% كبدل للمعلم و 50% حافز اداء و 25% مكافأت الامتجانات بخلاف حافز الادارة الدرسية.

