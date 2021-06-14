عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قريباً بالأسواق كتاب بين الأدب والصحافة «2»..لرئيس تحرير «الوفد»

صدى البلد


وجدى زين الدين: الكتاب يتضمن 4 فصول عن الاتجاه الاشتراكى فى الإبداع والنقد

يصدر خلال الأيام القليلة التالية، كتاب جديد للدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير «الوفد» وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، يحمل الكتاب عنوان (بين الأدب والصحافة «2»). وفيه يتحدث الكاتب عن الاتجاه الاشتراكى فى الإبداع والنقد فى الصحافة المصرية خلال الفترة من 1952 إلى 1967. 

ويتضمن الكتاب إطاراً منهجياً لمبررات إجراء هذه الدراسة، إضافة إلى تمهيد يشمل الواقعية الاشتراكية مفهومها وفلسفتها، والواقعية الاشتراكية فى مصر من 1952 إلى 1967. ويتضمن الكتاب أربعة فصول. 

شمل الفصل الأول الواقع الاشتراكى السياسى والاجتماعى والفكرى خلال الفترة من 1952 إلى 1967. ويضم الفصل عدة مباحث. أما الفصل الثانى فبعنوان «الاشتراكية وجدلية العلاقة بين الصحافة والإبداع النقدى خلال الفترة المدروسة». أما الباب الثانى فيضم فصلين. 

حمل الفصل الأول منهما الواقعية الاشتراكية فى النقد خلال الفترة من 1952 إلى 1967. أما الفصل الثانى فحمل عنوان «الملامح الاشتراكية السياسية والثقافية والفكرية والنقدية للكاتب الكبير والمفكر محمود أمين العالم».


كما تضمن الكتاب جانباً تطبيقياً شمل عدة مباحث، وهى: الأدب بين الصياغة والمضمون وثلاثية الرفض والهزيمة، إضافة إلى دراسات أخرى عن لويس عوض وسلامة موسى وألفريد فرج ونعمان عاشور.


يصدر الكتاب عن دار جزيرة الورد للطبع والنشر لصاحبها محمد فتحى هاشم.

ترشيحاتنا

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة كلنا مصريون"

"هو ابننا قفشة" .. كيف تفوق الأهلي على الترجي قبل المواجهة المرتقبة

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يتهم نتنياهو بإفساد العلاقات مع أمريكا وأوروبا

وزير التجارة السعودي: مصر ستكون أول شريك تجاري للمملكة خلال الخمس سنوات القادمة

25 مليون جرعة .. تاج الدين يزف بشرى للمصريين عن لقاحات كورونا

بشكل غامض.. تعطل هواتف قادة العالم خلال قمة مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ