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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبتي وبقت شريكة حياتي.. أحدث ظهور لـ محمد فراج بعد حفل زفافه

محمد فراج وبسنت شوقى
محمد فراج وبسنت شوقى

نشر الفنان محمد فراج، مقطع فيديو جديد من حفل زفافه على الفنانة بسنت شوقى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

 

وعلق محمد فراج على الفيديو : “اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة افضلها، وارزقنا الصبر والحلم اكمله، واكتب لنا الخير كله واسعدني معها وبقربها في الدنيا وفى الجنه.. الحمد لله الذى بنعمته وفضله تتم الصالحات.. الحمد لله إن حب حياتى بقت شريكة حياتى.. بشكر من كل قلبى كل الناس اللى ساعدت فى إن أحلى يوم فى حياتى يحصل و يطلع بالشكل ده”. 

 

 

واحتفل الفنان محمد فراج، بزفافه على الفنانة بسنت شوقي، بحضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء، في حفل مفتوح «أوبن آير»، وخضع الثنائي لجلسة تصوير على الدراجة الهوائية، على هامش الزفاف، وبعد عقد قرانهما، في ظل ابتهاج الحضور، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


النجوم في حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وكان أبرز الحضور من نجوم الوسط الفني: أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

وظهرت بسنت شوقي بفستان باللون الأبيض ناعم للغاية عبارة عن قطعة شفافة من الأعلى والأكمام مع تصميم مميز للغاية، وهو ما أبرز من جمالها الخلاب.

وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.


وكان كشف الفنان محمد فراج، عن ردود الفعل التي جاءت له حول شخصية “مؤنس” في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق منذ بداية العمل حول ردود الفعل وأنه كان يتوقع نجاح العمل بشكل كبير.

 

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قصة حب 

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 5 سنوات تقريبا، وعبر محمد فراج عن حبه لها فى عدد من التعليقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مؤكدا على أنها الفتاة الأفضل فى حياته.

 

خطوبة 

فاجأ الفنان محمد فراج جمهوره بإعلان خطوبته من الفنانة بسنت شوقى فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة.

 

تأجيل عقد القران 

محمد فراج و  بسنت شوقي، أقاما عقد قرانهما  بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي، واحتاج منه دوره في "لعبة نيوتن" أن يظل بلحيته لفترة طويلة.

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