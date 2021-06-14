"هو ابننا قفشة" .. كيف تفوق الأهلي على الترجي قبل المواجهة المرتقبة

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الإفريقي أرقام لاعبي الأهلي والترجي محمد مجدى أفشة لاعب وسط الأهلى، وعبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسي قبل موقعة نصف النهائي التي تجمع الأهلى والترجى السبت المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر موقع "تويتر"، "مقارنة بين أرقام كلا اللاعبين قبل مواجهة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وجاء أفشة متفوقاً بالأرقام على نظيره في فريق الترجي التونسي، حسب الإحصائيات المقدمة بعد المشاركة في 8 مباريات خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى تونس على استاد رادس، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة في إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل النادي الأهلي في التتويج باللقب العاشر في تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على اللقب الذى يحمله بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية.

ويدخل الأهلي مباراتي الترجي في نصف النهائي بمعنويات مرتفعة متسلحا بتاريخه في هذا الدور عندما يلعب خارج أرضه في الذهاب للمرة الثامنة في هذه المسابقة.