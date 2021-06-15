المجتمعات العمرانية: جار حصر مديونيات العملاء بخصوص متأخرات المياه

قال المهندس عبد الحميد ملوك المشرف العام على التشغيل بـ هيئة المجتمعات العمرانية، إنه يتم العمل على جدولة مديونيات العملاء، بخصوص متاخرات المياه، بحيث لو سدد العميل ربع المبلغ المتأخر؛ يتم الجدولة على مراحل، لتسديد كامل المبلغ، لافتاً إلى أنه يوجد الآن فترة سماح 6 أشهر لتسديد المتأخرات.

وأضاف ملوك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه جارٍ جدولة المديونيات للعملاء؛ تيسيرا عليهم، وذلك بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وأوضح أنه فى حالة سداد كامل المستحقات؛ يتم اعفاء العميل من المتأخرات، ولكن بِنِسَب، وفقاً لنسبة سداده من المستحقات، كما أنه من الممكن إعفاء العميل من جميع المتأخرات في حالة السداد بالكامل.

وأكد أنه جار العمل لحصر جميع المتأخرات الخاصة بالعملاء في المدن كافة، منوها بأن مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، من أكثر المدن التي تم تسجيل بها متأخرات في المياه، وذلك يرجع بسبب وجود مصانع كثيرة بهما فالبتالي كمية الاستهلاك.