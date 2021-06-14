مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تستطيع الدفاع عن مصالحها في قضية سد النهضة.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تستطيع الدفاع عن مصالحها في قضية سد النهضة.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن بسبب قضية سد النهضة أمر هام وضروري لكي تستكمل مصر كافة الحلقات الثنائية والإقليمية والدولية وصولا لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته.



وتابع: "تبقى لمصر دائما القدرة على مواجهة هذا المشهد، لأنه إذا تهددت مصالح أي دولة فإن من حقها أن تدفع هذا التهديد والضرر بأي شكل تراه مناسبا".



وأشار: "مصر تستكمل مجموعة من الحلقات الإقليمية والدولية وصولا إلى مجلس الأمن، وهو تملك القدرة على التصدي للمشهد"، لافتا: "وفقا لقواعد القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل لأي دول اتخاذ ما تراه من وسائل لحماية أمنها القومي".