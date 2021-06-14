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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم الفيوم ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على الفيوم بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

 

وشهدت المباراة سيطرة فريق الزمالك على مجريات اللقاء.

 

 ونجح الفريق في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-14، قبل أن يواصل صحوته وينهي الشوط الثاني بنتيجة 25-14، وأنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25- 21 ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

 

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسماعيلية غدا الثلاثاء، استعدادا لخوض الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

 

ويلتقي الزمالك مع الفائز من لقاء طلائع الجيش وبتروجت يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الدور نصف النهائي من البطولة.

 

ويقود طائرة الزمالك محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مساعدا وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وجيه أخصائي التأهيل والإصابات، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

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