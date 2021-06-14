شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

أثارت الفنانة إليسا، الجدل بعد مشاركتها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وانهالت التعليقات على صورة إليسا، بعد أن قامت بعملية تجميل أدت إلي تغير ملامحها، مما استاء البعض وعلق قائلا: “شكلك الأول كان أحلى".

الفنانة إليسا من الفنانات التي تهتم دائما بشكلها الجمالي، وتلفت الأنظار باللمسات الجمالية المذهلة مع جلسات التصوير التي تبرز جمالها الجذاب.

كما تحرص على خطف أنظار الجمهور بمجموعة من الفساتين الناعمة والأنيقة، فهي عرفت بأنها ملكة الفساتين على أحدث صيحات الموضة.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجمين إليسا ووائل كفوري -المشترك بينهما- والمرتقب أن يقام يوم الخميس 17 يونيو الجاري يأحد فنادق العاصمة السعودية الرياض .