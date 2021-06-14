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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ؛ ختام منافسات  بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي استضافت مصر  فعالياتها في الفترة 8-14 يونيو الجاري، على الملاعب والصالات المخصصة بهيئة ستاد القاهرة الدولي.


وانتهت منافسات البطولة بفعاليات الزوجي المختلط التي حقق ذهبيتها زوجي المنتخب الكوري ، والفضية لزوجي المنتخب البيلاروسي ، والبرونزية لزوجي المنتخب الألماني .

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكافة القائمين علي تنظيم الحدث ونجاحه وظهوره بصورة مشرفة أمام العالم  ، مختصاً بالشكر وزارة الصحة و الاتحادات المعنية في تنظيم البطولات الدولية منذ بطولة العالم لليد وحتى بطولة العالم للخماسي الحديث في ظل جائحة كورونا.

وأبدي وزير الشباب سعادته مجدداً لاستضافة البطولات الدولية ومن بينها بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار أكبر البطولات العالمية والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو وذلك بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وبطولة العالم للسلاح وكأس العالم للجمباز.

 وهنأ الوزير اللاعب أحمد الجندي الحاصل علي برونزية العالم للخماسي الحديث للكبار ، والمتأهل لاوليمبياد طوكيو .

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كلاوس شورمان ، بقدرة مصر ونجاحها في استضافة أكبر الأحداث والبطولات العالمية في ظل جائحة كورونا وهو ما يعطي الأمل لعودة الحياة الرياضية حول العالم .

ووجه رئيس الاتحاد المصري للخماسي، الشكر للدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات التي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية.

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