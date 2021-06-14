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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سد النهضة على رأس المباحثات.. سفير مصر في لندن يلتقي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط

سفير مصر في لاندن
سفير مصر في لاندن

عقد السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، اليوم الاثنين، لقاءً عبر الفيديوكونفرانس مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي. 

 

استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بتداعيات انتشار جائحة كورونا على حركة السفر والطيران حول العالم، والقيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين السلطات الصحية في الدولتين خلال الفترة القادمة لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بانتشار الفيروس.  

 

وشهد اللقاء أيضاً تشاوراً حول تطورات العلاقات المصرية البريطانية، فضلاً عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي في ضوء الخطاب الذي وجهه وزير الخارجية مؤخراً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الليبية.

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