محمد الفخرانى : الجمهور «بيشبه عليا» بعد إنقاص وزني

حل الفنان محمد الفخرانى ضيفا على موقع صدى البلد، في أول ظهور له عقب خسارة وزنه وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتحدث الطفل محمد الفخراني فى لقاء خاص عن تجربة إنقاص وزنه ما يقرب من 21 كيلو جراما، ودور عائلته معه خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد الفخرانى أنه ينوى أن يقوم تقديم فيديوهات خلال الفترة المقبلة ليشرح لمتابعيه الطرق التى اتبعها لإنقاص وزنه .

وأضاف «الفخرانى»، أن العزيمة والإصرار هما العامل الأساسى التى يتمكن من خلاله اى شخص من انقاص وزنه ، ناصحاً المهتمين بالأمر بوضع هدف لانقاص وزنهم .

واستكمل “ محمد الفخرانى ” ان بعض الاشخاص لن يتعرفوا عليه بعد انقاص وزنه ، مؤكدين ان هناك عدد كبير من الجمهور كان يشبه عليه .

ومن الأفلام التي شارك فيها الطفل محمد الفخراني: "بابا"، "الخلبوص"، "كابتن مصر"، "كلب بلدي"، "بارتي في حارتي".

وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.