إجراءات لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات.. تعرف عليها

أجرى الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بطنطا؛ جولة للاطمئنان على سير لجان الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي، رافق نائب رئيس الجامعة خلال هذه الجولة التفقدية الدكتورة سامية الصافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على اتخاذ الكلية جميع التدابير الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على سلامة جميع الطالبات، وتابع انتظام أعمال الامتحانات والكنترول بالكلية، هذا وقد اتخذت إدارة كلية الاقتصاد المنزلي برئاسة الدكتور محمد راضي، عميد الكلية، عديدًا من الإجراءات الاحترازية في أثناء إجراء الامتحانات بالكلية.

وتعقد الكلية الامتحانات على فترتين؛ منعًا لتكدس الطالبات، ويتم استقبال الطالبات قبل موعد الامتحان بوقت كاف؛ لقياس الحرارة، واتباع إجراءات التباعد، والتعقيم، وارشادهن لأماكن اللجان، كما يتم تعقيم الكلية والمدينة الجامعية بشكل يومي؛ ويتم التأكيد والتنبيه على جميع الطالبات بضرورة ارتداء الكمامات باستمرار داخل الكلية، وعدم السماح لأية طالبة بدخول الكلية من دون الكمامة.

كما يتم التنبيه على عدم تبادل أي أدوات مكتبية أو شخصية بين الطالبات؛ وتم تقليص عدد الطالبات باللجان؛ تحقيقًا للتباعد بين الطالبات؛ وتم تخصيص لجنة للعزل لأي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتم تخصيص مداخل ومخارج مختلفة للطالبات؛ منعًا للتزاحم، كما يتم تعقيم قاعات ومدرجات الامتحان قبل الامتحانات وبين الفترتين: الصباحية، والمسائية، وبعد انتهاء الامتحان؛ كما توجد الطبيبة المختصة بالكلية في أثناء الامتحانات بشكل يومي.

تأتي هذه الإجراءات وفقًا لما أقرته لجنة إدارة الأزمات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ توفيرًا لكل سبل الأمان والراحة والهدوء للطالبات في أثناء إجراء الامتحانات.