كيف تحمي يديك من علامات التقدم في السن

نصائح

العمر لا يهم يمكنك فعل المزيد لمنع الضرر الناجم عن الشيخوخة، فعليك ،كشف موقع هلثي عن أفضل النصائح لمنع ظهور علامات التقدم فى السن على اليدين الشيخوخة .

ضع الكريم الواقي من الشمس



تظهر حوالي 90٪ من التجاعيد بسبب أشعة الشمس الضارة وأيضًا يمكنك الخروج دون ارتداء واحدة. للتأكد من أن اليدين (المعرضين لأشعة الشمس) تظلان محميتين ، ابدأ في استخدام واقي شمسي جيد. استمر في التقديم إذا كنت خارج المنزل طوال اليوم.



استخدام مضادات الأكسدة

إلى جانب استخدام واقي الشمس ، يمكنك البدء في تطبيق كريمات خاصة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الابتعاد عن الشيخوخة المبكرة وتجعل بشرتك ناعمة وصحية أيضًا. لتبني الطرق الطبيعية ، تناول الأطعمة الغنية جدًا بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر .



ترطيب بانتظام

يعد تطبيق بعض المرطبات بانتظام عادة جيدة ، لكن ابدأ الآن في استخدام مرطب يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسيل والفيتامينات والزيوت الأساسية. ستساعدك الكريمات في إضافة فوائد ببساطة عن طريق إدارة صحتك وسطح جلد اليد.

حماية اليدين





أنت تقوم بمعظم العمل باليدين. ولكن ماذا عن حمايتها من الظروف الجوية القاسية أو المهام الشاقة مثل البستنة وتنظيف الأطباق وغسيل المنزل؟ يجب حماية يديك من أي ضرر حتى يتم الحفاظ على الأظافر والجلد دائمًا.

تجنب الكيماويات



تغسل يديك عدة مرات يوميًا باستخدام الصابون الكيميائي وهناك العديد من الطرق التي تلامس بها المواد الكيميائية الضارة اليدين الرقيقة. تجنب استخدام المواد الكيميائية بقدر ما تستطيع. اختر المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية أقل أو خالية من المواد الكيميائية. العناية باليدين سهلة.