رئيس قطاع الآثار يوضح مشروع تحويل قصر السلطان حسين لمجمع للإبداع الرقمي

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن قصر السلطان حسين كامل يطل على قصر البارون، مشيرا إلى أن الأخير يمثل تراث العمارة الهندوسية في حين يمثل قصر السلطان حسين الطراز الإسلامي.

وأضاف اسامة طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المهندس الذى قام بتصميم قصر السلطان حسين كامل هو نفسه من صمم البارون، مؤكدا أن السلطان حسين كامل اشترى القصر من شركة مصر الجديدة للإعمار والتسكين وهذا اسمها الحالي.

وأوضح اسامة طلعت، أن قصر السلطان حسين تم تصميمه على الطراز الإسلامي المستحدث، مؤكدا أن تحويل القصر إلى مجمع للإبداع الرقمي يعد مشروعا طموحا، ويمثل التعاون بين مختلف وزارات الدولة.

وتابع أسامة طلعت ، أن هناك جزءا في قصر السلطان حسين تابعا لوزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة والآثار تتعاون الآن مع الاتصالات لترميمه.



