النزاع المائي يهدد المنطقة.. الجامعة العربية: سندعم مصر والسودان أمام مجلس الأمن

قال السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية ستدعم كافة الخيارات المطروحة من مصر والسودان لحل أزمة السد الأثيوبي".



وتابع حسام زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" جامعة الدول العربية ستدعم موقف مصر والسودان أمام مجلس الأمن في أزمة السد الأثيوبي".

وأوضح:" النزاع بين الدول الثلاث ليس هامشيا ولكن نزاع يهدد مواطني مصر والسودان.

وقال الأمين المساعد لجامعة الدول العربية إن هناك دعوي لمجلس الأمن لتحمل مسئولياته لحل أزمة سد النهضة، مضيفا:" الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا يمكن أن تقف متفرجة في أزمة سد إثيوبيا".

وتابع:" مجلس الأمن يدرك أن النزاع المائي سيهدد إستقرار المنطقة".