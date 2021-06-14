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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصري وروسي وصيني.. صناعة الدواء: 4 أماكن لإنتاج اللقاحات في مصر 2022

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، إن  مصر تعاقدت مع الجانب الصينى لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني  وهذا الأمر يتم من خلال شركة فاكسيرا للمصل واللقاح.

 

وأضاف  أحمد العزبي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هناك تعاقد مع شركتين لتصنيع اللقاح الروسي في مصر ".

 

وتابع أحمد العزبي"  بعد  الانتهاء من التجارب الإكلينيكية  للقاح المصري، سيتم انتاجه في مصنع في مصر".


وأكمل أحمد العزبي:" عندما نصل للربع الأخير من عام 2022 سيكون لدينا 4 أماكن لإنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في مصر، وسيكون لدينا القدرة على توفير  اللقاحات للمصريين والتصدير للخارج ".

 

ولفت أحمد العزبي:"  صناعة الدواء المصرية  استعادت ثقة الشعب المصري مرة أخرى لأنها ساهمت بشكل كبير في توفير الأدوية طوال فترة جائحة كورونا".

 

وتابع أحمد العزبي:": أدوية الأورام بها نوعين، الاول أدوية تتمتع بالملكية الفكرية وهي الادوية الحديثة واسعارها مرتفعة للغاية، وهناك أدوية مر عليها فترة الحماية الفكرية يتم تصنيعها في مصر ويتم تجهيز مصنعين لإنتاج  أدوية  الأورام في الربع الاول من 2022 ".

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