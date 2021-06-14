الشوالي: أشجع إيطاليا باليورو.. والأهلي والترجي أكبر مباريات بطولة إفريقيا.. فيديو

قال المعلق الرياضي عصام الشوالي إن واقعة إصابة لاعب الدنمارك “إريكسين” عكست حالة الاحتراف والاحترام للنفس البشرية في نفس الوقت.

وأضاف الشوالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” عبر فضائية النهار، أشجع المنتخب الإيطالي مشيرا إلى أنه يتوقع فوزه ببطولة الأمم الأوروبية وقادرا على الوصول إلى الأدوار النهائية.

وتابع المعلق الرياضي عصام الشوالي أن منتخبات ألمانيا وإنجلترا وهولندا وفرنسا قادرة على المنافسة إلى النهائيات ببطولة الأمم الأوروبية.

وأشار الشوالي إلى أن مباراة الأهلي والترجي أكبر مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا والأكثر تكرارا في تلك البطولة مؤكدا أن الأهلي سيصل غدا إلى تونس.

وقال المعلق الرياضي عصام الشوالي إن مجلس إدارة نادي الترجي لديه احتماعا مع الحكومة التونسية لبحث إمكانية حضور الجماهير.