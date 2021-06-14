في المركز الـ 14.. محمد منير يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ "اللى باقى من صحابى"

تمكن الفنان محمد منير، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة “اللى باقى من صحابي”.

وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة مما جعلها تحتل المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هم الأعلى مشاهدة فى مصر.

"اللى باقى من صحابى"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

كان الكينج محمد منير، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اللي باقي من صحابي»، مؤكدًا طرحها قريبًا وشوق جمهوره لها.

وكان الشاعر أحمد حسن راؤول كشف من قبل عن أحدث أغانيه والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير .

ونشر راؤول عبر صفحته على موقع التبادل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للكينج منير وكتب عليها: "بسم الله .. المفاجأة"، وتابع: "قريبا الكينج محمد منير .. أغنية " اللي باقي من صحابي".

وغاب محمد منير، عن تكربم المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، والتي أقيمت فعاليات الدورة الـ69، يوم الجمعة الماضي ، والتي اختصرت فعالياتها ليوم واحد وذلك نظرًا لتفشي جائحة كورونا، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، كما قرر الأب بطرس دانيال إلغاء أي فعاليات باستثناء توزيع جوائز المكرمين.