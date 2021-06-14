عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تنظم برنامجا تدريبيا عن حقوق الملكية الفكرية

صدى البلد

قامت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون والتنسيق مع ممثلين من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الخارجية، ونخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من الكوادر المتخصصة بالهيئة، للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها في مجال صناعة وإتاحة الدواء، وذلك بمقر مركز التطوير المهني المستمر التابع للهيئة.


وأشارت الهيئة، إلى أن الورشة تناولت عدة موضوعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بدعم الابتكار وإتاحة الدواء، خاصة أن حقوق الملكية الفكرية هي من أهم الأصول الاقتصادية التي تمتلكها الكيانات المؤسسية أو المؤسسات البحثية، وأن تحقيق نظام ملكية فكرية قوي ومرن في آن واحد يضمن استمرارية ابتكار المستحضرات الدوائية الحديثة، مما يصب في صالح المريض، ويضع الدولة المصرية على خارطة الدول المتميزة في الصناعات الدوائية.
 

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير مهارات العاملين، والارتقاء بالمستوى المهني، وذلك من خلال دعم وتوفير البرامج التدريبية المتميزة.

 

وكان ذلك في ضوء توجه هيئة الدواء المصرية نحو تشجيع الاستثمار في قطاعي المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز صناعة الأدوية المحلية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع والتطوير الدوائي، وانطلاقًا من كون حماية حقوق الملكية الفكرية هي عملية ذات أهمية بالغة لضمان الحفاظ على التوازن بين حماية الإبداع والابتكار، وما يتبعها من تطوير لقطاع الأدوية المبتكرة؛ مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المستلزمات الطبية حقوق الملكية الفكرية المستحضرات الدوائية

موضوعات متعلقة

السبكي: فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 3.28 مليار جنيه

بسبب كورونا.. الصحة تعلن خطة تأمين امتحانات المراحل التعليمية المختلفة

هيئة الرعاية الصحية تكشف الاستعدادات الاخيرة للتشغيل الكامل لمنظومة التأمين الشامل بالأقصر

انخفاض كبير .. الصحة: تسجيل 691 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 41 وفاة

الحيات والثعابين والكلاب.. الصحة توفر 8 أمصال بالمجان

وزيرة الصحة تصل جينيف للقاء عدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والأممية

الصحة: تسجيل 711 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و35 وفاة

الصحة: تسجيل 733 إصابة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد ورمضان صبحي علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

سلاح مواجهة.. نوفافاكس تنتج لقاحا جديدا لـ كورونا وفعاليته فوق الـ 90%

57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. القانون يوضح

الشوالي: أشجع إيطاليا باليورو.. والأهلي والترجي أكبر مباريات بطولة إفريقيا.. فيديو

مدير الهيئة: تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر الشهر المقبل

الرجال مميزون عن النساء.. فتاة تترك حفل زفاف صديقتها بسبب وجبات الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ