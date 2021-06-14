وكيل لجنة إسكان النواب يوضح تفاصيل منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قدم خلال جلسة البنية التحتية بالمنتدي حالة مصر استثنائية تتمثل في زيادة الإنتاج الكهربي من 24 ألف جيجا إلى 48 ألف جيجا، أي أنه تم مضاعفة قدرة مصر الكهربائية في أقل من 4 سنوات.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" ما يميز منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا هذا العام أنه ضم رؤساء هيئات الاستثمار في كل دولة ليكون المنتدى أكثر تسويقًا وإسهامًا.

وأوضح:" معاناة الدول الإفريقية من نفس المشكلات التي واجهتها مصر، كضعف الإنتاج الكهربي والبنية التحتية، لهذا فالمنتدى كان قائمًا على مجموعة من المحاور أهمها كيفية الاستفادة من التجربة المصرية والاستعامة بشركاتها لدعم إفريقيا في هذا الإطار.

ونوه إلي أن من محاور المنتدى أيضًا هو كيفية الاستفادة من موارد إفريقيا لسد احتياجات كل من مصر والسودان، لافتًا إلى جاهزية وزارتي الكهرباء والنقل بالملفات الخاصة بالربط مع إفريقيا.