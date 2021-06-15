غسل شعرك ليلا .. عادة توقفي عنها فورا

احذري

تفضل بعض النساء غسل شعرهن ليلاً حتى يتمكنن من توفير بعض الدقائق الإضافية في الصباح ،لكن هل تعلمين أن هناك ادعاءات بأن غسل الشعر ليلاً ،يمكن أن يتسبب في تلف شعرك؟ في حين أن العوامل الأخرى مثل ضوء الشمس والتلوث والإجهاد البدني كافية لإلحاق الضرر بشعرنا ، فإن وضع شعرك من خلال هذا أمر لا يحتاج إلى تفكير.

عندما تم فحص الادعاءات بدقة ، تم الكشف عن حقيقة أن وقت الغسيل لا يضر شعرك في الواقع. تبرز المشكلة الحقيقية عندما تنامي دون تجفيف شعرك

عادة خاطئة تضر بالشعر



عندما تنام بشعرك المبلل ، ستقوم بحركات وتسبب عقدة في شعرك ،بهذه الطريقة يكون شعرك أكثر عرضة للتكسر عندما يكون مبللاً. ألقى أحد أشهر علماء الشعر (متخصصي الشعر) في العالم بعض الضوء على هذا الموضوع. وتقول إن قشرة الشعر ترتفع أكثر عندما تكون مبللة هذا هو سبب تشابك الشعر أكثر عندما يكون مبللاً قد يؤدي النوم أثناء تبلل شعرك إلى تشابكه بسهولة أكبر سيكون من الصعب جدًا عليكِ فك تشابك شعرك في صباح اليوم التالي المشكلة الأخرى ، عندما تنامين بشعرك المبلل ، يجف شعرك في الليل ويثبت شكل شعرك بالشكل المعتاد.

اذا ما العمل؟



ليس عليك الاستيقاظ مبكرًا في الصباح لغسل شعرك لا يزال بإمكانك غسل شعرك في الليل لكن ، جففيه قبل قبل النوم أو عمل جديلة فضفاضة هذا سيمنع شعرك من التشابك. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصلي على موجات ناعمة عندما تستيقظ في صباح اليوم التالي .