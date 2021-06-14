نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية التنسيق مع مصر لإعمار قطاع عزة

عقد وفد وزاري من السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مساء اليوم الاثنين، لقاءات مع المسئولين المصريين، و ذلك في إطار التنسيق المشترك لإعادة إعمار قطاع غزة و تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مواطني القطاع.

ونقل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني تحيات و تقدير الرئيس "أبو مازن" للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي و تأكيده علي الشراكة المصرية/ الفلسطينية في كافه المجالات، واستعداد الحكومة الفلسطينية لتنفيذ مهامها كاملة في إعمار القطاع و التنسيق مع مصر بما يحقق مصالح المواطن الفلسطيني.

فتح معبر رفح

وواصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على توفير الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم.. مشيرة الى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

وأوضحت أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، منوهة بجاهزية المعبر للتشغيل في أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.