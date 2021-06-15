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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن فرصة للدراسة بجامعة تورينو في روما.. تفاصيل

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة الدراسات بتورينو قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للإلتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022.

 

وأوضحت الإدارة أن أخر موعد للتقديم : 18 يونيو2021 فى تمام الساعة 12 بعد الظهر   بالتوقيت الصيفى لأوربا الوسطى، بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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بينما أفادت سفارة اليابان فى القاهرة بأن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم منح للدراسة فى الكليات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2022 للطلبة المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

 

وأوضحت أنه سوف تكون استمارة التقديم متاحة على موقع السفارة على الانترنت، آخر موعد للتقديم قبل الساعة السابعة مساء يوم الأحد 23 مايو2021.

 

بينما للإطلاع على المؤهلات المطلوبة وكافة شروط التقدم والتفاصيل الخاصة  بالمنحة والاختيار ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى.

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي البحث العلمي روما سفارة اليابان

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