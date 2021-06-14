أبو مازن يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي لجهوده تجاه القضية الفلسطينية

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، مساء اليوم الاثنين، رسالة شكر وتقدير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" للجهود الذي ييذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وعقد وفد وزاري من السلطة الفلسطينيه برئاسة أبو عمرو لقاءات مع المسئولين المصريين، و ذلك في إطار التنسيق المشترك لإعادة إعمار قطاع غزة و تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مواطني القطاع.

ونقل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني تحيات و تقدير "أبو مازن" لرئيس الجمهورية و تأكيده علي الشراكة المصرية/ الفلسطينية في كافه المجالات، واستعداد الحكومه الفلسطنية لتنفيذ مهامها كاملة في إعمار القطاع و التنسيق مع مصر بما يحقق مصالح المواطن الفلسطيني.

وواصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على توفير الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر، لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم.. مشيرة الى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

وأوضحت أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، منوهة بجاهزية المعبر للتشغيل في أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.