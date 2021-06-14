لن تتوقع .. أفضل 3 توابل لـ علاج التهاب المفاصل

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المفاصل آلام حادة والالتهاب وتقييد الحركة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بألم التهاب المفاصل عن طريق إجراء بعض التغييرات فقط على نظامك الغذائي اليومي.

يمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة والتوابل في تخفيف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل.

تعتبر الأطعمة المضادة للالتهابات إضافة مثالية لنظامك الغذائي، ويمكن أن تلتهب المفاصل وأجزاء أخرى من الجسم، وبعض التوابل تمنع الالتهاب من التطور.

وأضافت أن الزنجبيل والكركم والقرفة من أفضل أنواع التوابل للحماية من آلام المفاصل.

وأضافت أن “جينجيرول وشوجول” من المواد الكيماوية الموجودة في الزنجبيل والتي تسد مسارات الالتهاب في الجسم، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات ، أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض هشاشة العظام، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تجد مثل هذه الفائدة.

وأفاد التقرير أن الكركمين هو المادة الكيميائية الفعالة في جذر الكركم ؛ فهو يمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب. وقد أظهرت العديد من التجارب البشرية فائدة مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تترجم إلى تقليل آلام المفاصل وتورمها.

وتحتوي القرفة على سينامالديهيد وحمض سيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.

