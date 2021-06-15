أكتوبر والعاشر تتصدران.. "المجتمعات العمرانية": حصر متأخرات فواتير المياه وفترة سماح حتي 6 شهور

قال المهندس عبد الحميد ملوك المشرف العام على التشغيل بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه يجري حاليا العمل على جدولة مديونيات العملاء بخصوص متأخرات مياه الشرب بحيث لو سدد العميل ربع المبلغ المتأخر يتم الجدولة على مراحل لتسديد كامل المبلغ، لافتاً إلى أنه يوجد الآن فترة سماح تصل إلي 6 أشهر لتسديد المتأخرات.

وأضاف ملوك فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه جارى جدولة المديونيات للعملاء تيسيراً عليهم وذلك بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، موضحاً أنه فى حالة سداد كامل المستحقات يتم إعفاء العميل من المتأخرات ولكن بنسب وفقاً لنسبة سداده من المستحقات كما أنه من الممكن أن يتم إعفاء العميل من كافة المتأخرات فى حالة السداد بالكامل.

وأكد أنه جارى عمل حصر لكافة المتأخرات الخاصة بالعملاء فى كافة المدن الجديدة، منوهاً بأن مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان من أكثر المدن التى تم تسجيل بها متأخرات فى المياه وذلك يرجع بسبب وجود مصانع كثيرة بهما فالبتالي كمية الاستهلاك كبيرة.