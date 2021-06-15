عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الدنيا زي المرجيحة".. ختام ورشة الميلودراما بجزويت القاهرة

صدى البلد

 

اختتمت مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" ورشة "الميلودراما"، التي أشرف عليها المدرب الإيطالي برونو ريجابيلو مع طلبة الدفعة الرابعة،  بعرض "الدنيا زي المرجيحة" الذي تم عرضه ثلاثة أيام في مسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية، ودرب 1718 بمنطقة مصر القديمة، ومركز الفرح بالمطرية.

txt

علي الهلباوي يحيي حفلا على مسرح الساقية.. الجمعة

txt

فرق الروك تشعل مسرح ساقية الصاوي بموسيقى كلاسيكية.. فيديو


وكانت الورشة قد بدأت في أول مايو الماضي واستمرت حتى 12 يونيو الجاري، وتدرب الطلاب فيها على اكتشاف المناطق الإبداعية الجديدة بداخلهم، ومحاولة التعبير بالتكنيك "الميلودرامي" الذي يعتمد علي العواطف الشخصية والشخصيات الثلاث الأساسية "الشرير، البطل، الضحية"، والتحولات الكبرى في المواقف.


والمدرب "برونو ريجابيلو" مسرحي ومخرج إيطالي برازيلي، تلقى تعليمه في مدرسة الكوميديا بالدنمارك، وشارك لعدة سنوات مع بعض فرق  الرقص الحديث هناك وعضو في فرقة المسرح الدولية بكوبنهاجن، والتي تقدم عروضها المتنوعة بأسلوب الحكي الجسدي  وتعرضها من خلال جولاتها في جميع أنحاء العالم.


ومدرسة ناس للمسرح هي مساحة ومنحة لتدريب العارضين والعارضات من جنسيات مختلفة وأعمار متنوعة على مختلف فنون الأداء "السيرك والإيقاع والحركة والمايم والتمثيل، وكوميديا دي لارتي" وتعمل على تجاوز المسافة بين المسرح والمجتمع، حيث تقدم عروضها نتاج الورش في شوارع وميادين مصر بهدف إتاحة فن المسرح لعامة الناس.

9D77EA5F-8206-4B31-91BA-20F3D498ABE0
9D77EA5F-8206-4B31-91BA-20F3D498ABE0
111136AC-AAB9-4A87-AE59-AAD1F5E21EF3
111136AC-AAB9-4A87-AE59-AAD1F5E21EF3
5F242768-03C2-406B-8B65-25C4F8BE744E
5F242768-03C2-406B-8B65-25C4F8BE744E
5842C60A-9FA4-40F5-8D21-8162C134F36B
5842C60A-9FA4-40F5-8D21-8162C134F36B
ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوي اول جزويت دنمارك الثقافية الهلباوى

موضوعات متعلقة

أجندة ثقافية لأهم الفعاليات والحفلات.. غدا

علي الهلباوي يحيي حفلا على مسرح الساقية.. الجمعة

ترشيحاتنا

لم أشبه وزير المالية بسيدنا يوسف.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان

صندوق تحيا مصر: فتحنا حسابا مخصصا لـ إعمار قطاع غزة

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

بدون أي معدات.. شاب بريطاني يتسلق برجا بطول 280 قدما.. فيديو

اقتصاد الإمارات|"غرفة دبي" تختتم فعالية "اعط واحصد 2021" التطوعية للشركات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

هل تعرض الزمالك لمؤامرة.. وزير الرياضة السابق يجيب

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ