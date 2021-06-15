"الدنيا زي المرجيحة".. ختام ورشة الميلودراما بجزويت القاهرة

اختتمت مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" ورشة "الميلودراما"، التي أشرف عليها المدرب الإيطالي برونو ريجابيلو مع طلبة الدفعة الرابعة، بعرض "الدنيا زي المرجيحة" الذي تم عرضه ثلاثة أيام في مسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية، ودرب 1718 بمنطقة مصر القديمة، ومركز الفرح بالمطرية.



وكانت الورشة قد بدأت في أول مايو الماضي واستمرت حتى 12 يونيو الجاري، وتدرب الطلاب فيها على اكتشاف المناطق الإبداعية الجديدة بداخلهم، ومحاولة التعبير بالتكنيك "الميلودرامي" الذي يعتمد علي العواطف الشخصية والشخصيات الثلاث الأساسية "الشرير، البطل، الضحية"، والتحولات الكبرى في المواقف.



والمدرب "برونو ريجابيلو" مسرحي ومخرج إيطالي برازيلي، تلقى تعليمه في مدرسة الكوميديا بالدنمارك، وشارك لعدة سنوات مع بعض فرق الرقص الحديث هناك وعضو في فرقة المسرح الدولية بكوبنهاجن، والتي تقدم عروضها المتنوعة بأسلوب الحكي الجسدي وتعرضها من خلال جولاتها في جميع أنحاء العالم.



ومدرسة ناس للمسرح هي مساحة ومنحة لتدريب العارضين والعارضات من جنسيات مختلفة وأعمار متنوعة على مختلف فنون الأداء "السيرك والإيقاع والحركة والمايم والتمثيل، وكوميديا دي لارتي" وتعمل على تجاوز المسافة بين المسرح والمجتمع، حيث تقدم عروضها نتاج الورش في شوارع وميادين مصر بهدف إتاحة فن المسرح لعامة الناس.

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