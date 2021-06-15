رئيس الحجر الزراعي يوضح أهم الصادرات الزراعية المصرية ..فيديو

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي ، أن مصر الآن لديها زيادة في الصادرات الزراعية بما يقدر بـ 400 الف طن ، مؤكدا أنه تم تصدير محاصيل زراعية منذ يناير تصل إلى 3.5 مليون طن .

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " كسترا نيوز " ، أن أهم الصادرات المصرية هي الموالح وهي رقم واحد في صادرات مصر الزراعية ، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الأولي علي مستوي العالم في تصدير الموالح تحديدا فاكهة البرتقال وتخطينا الدول التي كانت تتصدر المركز الأول فيه وهي إسبانيا وجنوب أفريقيا .

وأوضح العطار ، أن مصر الآن تصدر البرتقال الى إسبانيا بعد ان كانت رقم واحد في تصدير البرتقال ، ونقوم بتصدير البطاطس بما يصل إلى 600 ألف طن .

وتابع : " البطاطس هي المحصول رقم 2 في مصر بالنسبة إلى التصدير وبعدها يأتي البصل والعنب ، الذى بدأ موسمه منذ أكثر من شهر .

واستكمل : مصر تصدر المحاصيل الزراعية إلى أكثر من 150 دولة ، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الجهات التي نصدر إليها المحاصيل الزراعية والسعودية .