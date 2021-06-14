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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة أسوان غدًا

الزمالك
الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.


وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم الإثنين لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، إضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وقام المدير الفني للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية، من أجل تنفيذ التعليمات المطلوبة من قبل الجهاز الفني للفريق.


ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولي.


فيما أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اتحاد الكرة أخطر النادي اليوم بتعديل موعد مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.

وأضاف الرملاوي أنه تقرر إقامة مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس مصر يوم 22 يونيو الجاري في السابعة مساءً بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

كما قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الفريقين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، يوم 28 يونيو الجاري في السابعة مساءً باستاد الجيش بالسويس بدلا من اقامتها في الخامسة مساءً.

وكان اتحاد الكرة سبق وقام بتعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً، وقرر اتحاد الكرة  تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً قبل أن يتم تعديل المواعيد مجددا اليوم.

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