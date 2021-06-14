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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاطئ المندرة المجاني.. مفيش بقشيش وبه أفضل حمامات وغرف لتغيير الملابس

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه عندما حلف اليمين وراجع أسعار الشواطئ وجد أسعارها مبالغا فيه، فوعد الأهالي وضيوف المحافظة بتخصيص شواطئ مجانية للبسطاء منهم، موضحًا: "جهزنا شاطئ المندرة بطول 230 متر على ساحل البحر بالمجان.. وأي أسرة يتاح لها شمسية و2 كرسي ويمكن الدخول من خلال بطاقة الرقم القومي".


وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "الشاطئ كان مؤجرا، وعندما انتهت العقود رفضت التأجير حتى نتيحه للأهالي بالمجان .. مفيش حاجة اسمها بقشيش أو إكرامية، وهناك أفضل حمامات وغرف خلع ملابس، وكل حاجة بتبقى جاهزة وأفضل من الشواطئ التانية". 


وتابع محافظ الإسكندرية: "المواطن اللي يخش يسيب البطاقة ويدخل على طول وهو خارج بياخدها، لأن نسبة الإشغال 50% والإجراءات الاحترازية قوية جدا، بين كل شمسية وأخرى 4 متر وهناك مواد مطهرة وتعقيم، وعملنا تطبيق على الهواتف لـ66 شاطئ في الإسكندرية ويكون الحجز من خلاله، كما خصصت 2 كابينة على شاطئ ستانلي لذوي الهمم فقط". 


وأردف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: "لدينا 7 شواطئ على كورنيش الإسكندرية دخولها بـ 5 جنيه فقط لا غير للفرد الواحد، والشواطئ نظيفة ومجهزة ولا باعة جائلين فيها".    

 

اللواء محمد الشريف بسمة وهبة محافظ الاسكندرية

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