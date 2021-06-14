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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تنصيب أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.. صور

أمينة خليل
أمينة خليل

أعلن  صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر تنصيب الفنانة أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر،  بحضور الأمين العام المساعد للأمم المتحده إب بيترسون.

جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي،  ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية د.لؤي شبانة، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميجر، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

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موجز السوشيال ميديا: ايمي سمير غانم تزور قبر والدها.. ساندي تطرح أغنية جديدة اليوم.. أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور

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بإطلالة أنيقة.. أمينة خليل في أحدث ظهور برفقة سلمى أبو ضيف

ووفق بيان الصندوق الأممي في مصر من خلال شراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تلتزم خليل بتمكين النساء والفتيات وإلقاء الضوء على القضايا السكانية الهامة، ما يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

وقالت أمينة في كلمتها: "حان وقت العمل من أجل النساء والفتيات في كل مكان، إذا اتخذنا خطوات كبيرة لتحسين حياة النساء، فهذا يعني خطوات حقيقية وملموسة لتحسين حياة ومستقبل الأطفال والأسر أيضا".

ونظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر حفل استقبال لمساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب، ويعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختلف الشركاء والاطلاع على العمل الذي يتم في واحدة من أكبر مناطق عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة.

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التعاون الدولي أشرف صبحي المجلس القومى للمرأة وزير الشباب والرياضة الدكتورة مايا مرسى امينة خليل الفنانة أمينة خليل صندوق الامم المتحدة للسكان في مصر صندوق الأمم المتحدة للسكان

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