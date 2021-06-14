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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين إسبانيا والسويد في يورو 2020

صدى البلد

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي إسبانيا والسويد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020”.

 

المنتخب الإسباني كان الأخطر في الشوط الأول، وكاد داني أولمو أن يسجل لهم هدف التقدم في الدقيقة السادسة عشر بضربة رأسية قوية، لكن أولسين حارس مرمى السويد تصدى لتسديدته ببراعة.

 

وفي الدقيقة 23، هُيئت الكرة لـ كوكي داخل منطقة جزاء السويد، ليطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

 

وفي الدقيقة 38، أخطر ألفارو موراتا أخطر وأسهل فرص اللقاء للمنتخب الإسباني، حينما أخطأ دانيلسون في إبعاد تمريرة جوردي ألبا، لتصل لمهاجم فريق يوفنتوس، في موضع انفراد بأولسين، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

 

وفي الدقيقة 41، هدد ألكسندر إيزاك مرمى إسبانيا عندما استغل “دربكة” دفاعية في صفوف لا روخا، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم بعد ارتطامها بلورينتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وجاء تشكيل إسبانيا لمواجهة السويد كالآتي:

 

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

 

خط الدفاع: ماركوس لورينتي - إيمريك لابورت - باو توريس - جوردي ألبا

 

خط الوسط: رودري - كوكي - بيدري

 

خط الهجوم: فيران توريس - داني أولمو - ألفارو موراتا

يورو 2020 اسبانيا كأس الأمم الأوروبية الأمم الأوروبية المنتخب الإسباني

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