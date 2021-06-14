هنا الزاهد تكشف سر سرقة أكونتات أحمد فهمي

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن السر وراء تهكير اكونتات زوجها الفنان أحمد فهمي علي السوشيال ميديا بأنه ترويج لفيلم العارف حيث نشرت صورة البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت هنا الزاهد قائلة :" مبروك حبيبي فخورة بيك. عارفة انه دور جديد متحمسة اني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده."

قررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف” ، طرحه فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

