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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سد النهضة.. لميس الحديدي تكشف مفاجآت عن اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا.. فيديو

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنظار تتجه غدا لاجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدوحة  بعد طلب من مصر والسودان، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية تحسناً متصاعداً، وتحشد فيه القاهرة والخرطوم الحشد العربي حول أزمة سد النهضة.

 

وكشفت  الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة " ON"، أن التوقعات تتجه لجوء الجامعة العربية مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، متسائلة: ماذا يمكن أن نطلب من مجلس الأمن؟ ، وهل من الممكن أن يدلي المجلس بدلوه خاصة أن  الاتحاد الأفريقي يسعى لحل الأزمة  تحت مظلته بين الدول الأفريقية والأفريقية.

 

واستطردت في توقعها لبيان الجامعة العربية غداً بعد انتهاء الاجتماعات أن يضم بياناً بلهجة متصاعدة  مقارنة بالبيانات السابقة وهناك أنباء عن توجه الجامعة العربية لمجلس الأمن مجدداً".

وأوضحت الحديدي أن محور المجموعة العربية ممثلة في الاردن والسعودية والمغرب والعراق والمكلفة من الجامعة العربية بلجنة مشكلة لإجراء مشاورات في واشنطن  حول سد النهضة، وقد قامت المجموعة بكل هذه المقابلات خلال الشهور الماضية متوقعة  مزيد من التفعيل لدورها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن هذه المجموعة من الدول الأربعة ستشكل راس حربة في اجتماعات الجامعة غداً لحشد الدعم العربي  الذي من المتوقع أن يكون الدعم واضح  بقيادة السعودية والإمارات والعراق".


وأكدت أن استضافة الدوحة لمؤتمر وزراء الخارجية العرب يتزامن مع التحسن المضطرد في العلاقات المصرية القطرية في إطار تنفيذ اتفاق العلا الخاص بالمصالحة  وهذا يترجمه اجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القطري.

وزير الخارجية سد النهضة واشنطن سامح شكري الاتحاد الافريقي المصالحة لميس الحديدي

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