الحداد : لقاح كورونا لا يسبب الإصابة .. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن لقاح كورونا لا يسبب الإصابة بالمرض مؤكدا أنه يعمل على تقوية المناعة ويحمي منها .

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي تكوين الجلطات نتيجة لقاح كورونا هي حالات نادرة الحدوث ولا يمكن أن تتم مطمئنا المواطنين بعدم الالتفات للشائعات.

وتابع استشاري المناعة والحساسية أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا انحسرت خلال الأيام الماضية.

وأشار الحداد إلى أن الشخص المتعافي من كورونا صورة الدم تكون طبيعية مؤكدا أن الشخص إذا أصبح بدون اعراض يكون متعافيا تماما.