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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جذابة .. دنيا بطمة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت الفنانة دنيا بطمة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت الفنانة دنيا بطمة بإطلالة مختلفة ومحتشمة، مرتدية شيميز واسع وفضفاض من اللون الأخضر في الأسود مشجر على أحدث صيحات الموضة ما لفتت أنظار الجميع.

وأكملت دنيا بطمة إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود كبيرة الحجم تبرز جمالها وجاذبيتها.

كما ارتدت إكسسوارات بسيطة في اليد مع عقد رقيق في الرقبة، ووضعت المكياج الهادئ لإبراز نعومتها وجمالها.

أغنية دنيا بطمة الجديدة 

طرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمة الجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك وعلق عليها قائلا: "قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة".

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