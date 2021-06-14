بايدن: روسيا والصين تمثلان تهديدا مشتركا لدول الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دول حلف الشمال الأطلسي "الناتو" متحدة في مواجهة تهديدات روسيا والصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف الناتو في بروكسل، أن روسيا والصين تمثلان تهديدا مشتركا لدول الناتو.

وتابع بايدن "لن نسمح أن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمننا"، مؤكدا أن الديمقراطية ما تزال قادرة على التصدي لتحديات هذا العصر".

وأشار بايدن إلى أن قادة حلف الناتو أقروا للمرة الأولى سياسة للدفاع السيبراني، موضحا أن زعماء الحلف ناقشوا التهديدات السيبرانية التي نواجهها من قبل روسيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي "نحن لا نسعى إلى المواجهة مع روسيا.. لكننا سنرد إذا تعرضنا لأي ضرر من قبلها".

وأكمل "حلفنا له أساسات قوية ستستمر والتزامنا بالبند الخامس في معاهدة الناتو راسخ لا يتزعزع".

في سياق آخر، قال بايدن إن الحزب الجمهوري تضاءلت أعداد مناصريه وأن قادة الحزب منقسمون حاليا.

كان الرئيس الأمريكي، عقد اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا مع نظيره التركي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".