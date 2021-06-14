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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تيك توك.. نظر استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات يوم 4 أغسطس

ريناد عماد
ريناد عماد

حددت محكمة جنح مستأنف، 4 أغسطس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك ريناد عماد، على الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بصناعة ونشر فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة ريناد عماد، فتاة التيك توك، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة ريناد عماد، يوم 30 يونيو العام الماضي، بمنطقة الدقي، بعد حضورها حفل افتتاح كافيه يمتكله نجل مطرب شعبي شهير، وتم اقتيادها لمباحث الآداب، وتمت مواجهتها بالفيديوهات الخاصة بها والصور المنشورة، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

ريناد عماد فتاة التيك توك فيديوهات خادشة الاعتداء على قيم المجتمع

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