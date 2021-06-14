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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات رومانسية.. خالد سليم يتغزل في زوجته على إنستجرام.. شاهد

خالد سليم و زوجته
خالد سليم و زوجته

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر خالد سليم بصورة رومانسية مع زوجته وعلق قائلا : "حبي". 

 

يذكر أن  المطرب خالد سليم أعلن  عن منحه «الإقامة الذهبية» من قبل دولة الإمارات.

 

وعلق على صفحته بـ"فيس بوك": «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».

 

آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.

 

ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.

الفنان خالد سليم انستجرام الفن جمال الحريم فيس بوك

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