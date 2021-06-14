جديد في مصر.. كيا تكشف عن نسختها سورينتو موديل 2021.. مواصفات سعر.. صور

تواصل شركة كيا عملاقة صناعية السيارات الكورية، تألقها داخل السوق المصري، عبر نسختها سورينتو موديل 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث زودت السيارة بالعديد من التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى اللمسات الخارجة مع عناصر الأمن و السلامة.

القياسات الهيكلية لـ كيا سورينتو موديل 2021

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4800 مم، و عرض 1628 مم، و 1690 مم للارتفاع، و قاعدة عجلات يبلغ طولها 2780 مم، و سعة خزان وقود تسع لـ 70 لترًا، و جنوط رياضية تتراوح بين 17 إلى 18 بوصة.

المواصفات الفنية للسيارة كيا سورينتو موديل 2021

زودت السيارة بمحرك سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 182 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما دعمت بمحرك اخر سعة 3500 سي سي، مع 343 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 س نقلات.

مواصفات الأمن و السلامة داخل كيا سورينتو موديل 2021

تحتوي السيارة على باقة من مواصفات الحماية و الأمان و التي تختلف من فئة إلى اخرى و منها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، و خاصية التوازن عند المرتفعات و المنحدرات، وبرنامج دعم الفرامل، إلى جانب مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم.

أسعار كيا سورينتو موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى موديل 2021 بسعر 549.900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2021 بسعر 649.900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2021 بسعر 749.900 جنيه.