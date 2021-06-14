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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فخري الفقي: 700 مليار جنيه مخصصات مبادرة حياة كريمة لمدة 3 سنوات قادمة ..فيديو

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نموا قدره 5.4 %، وتم الموافقة عليها بعد مناقشات مستفيضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مخصصات مبادرة حياة كريمة للسنوات الـ 3 المقبلة بلغت 700 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تبدأ عند الحادية عشر صباحًا وتنتهي مع الرابعة عصرًا، ومن بعدها تبدأ اللجان اجتماعاتها.

ولفت إلى أن سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد  60 دولارًا، موضحًا أنه احتساب سعر الصرف في الموازنة الجديدة على 15.70 جنيه.

وحول أسباب تخفيض المبلغ المخصص للمواد البترولية في الموازنة، أوضح فخري الفقي أن مصر قد لا تحتاج استيراد بنزين وسولار في موازنة العام الجديد التي تبدأ بعد أيام.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات والموظفين سوف يستفيدون في موازنة العام الجديد

وشدد على أن معدل نمو السكان يزداد 2.5 %، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة جدا للتعامل مع آثار هذه الزيادة، مؤكدا أن معدلات الفقر انخفضت مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن نسبة من يعيش دون خط الفقر في مصر انخفضت إلى 28.5 %.

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة على مسئوليتي مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة العام المالي الجديد

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